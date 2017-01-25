Через стрілянину в Одесі оголосили план "перехоплення"

Інцидент стався сьогодні близько 16:00. За попередньою інформацією, невідомий на червоному мопеді кілька разів вистрілив в чоловіка похилого віку на території Київського ринку. Постраждалого забрала швидка, наразі він в лікарні.

Пошуки чоловіка, що стріляв, тривають.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, через стрілянину в Олевську до відповідальності притягнули 12 поліцейських.