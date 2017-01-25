Через стрілянину в Одесі оголосили план "перехоплення"
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 25 січня. УНН. Одеська поліція розшукує людину, яка стріляла в літнього чоловіка. По місту оголошено план "перехоплення". Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області.
Інцидент стався сьогодні близько 16:00. За попередньою інформацією, невідомий на червоному мопеді кілька разів вистрілив в чоловіка похилого віку на території Київського ринку. Постраждалого забрала швидка, наразі він в лікарні.
Пошуки чоловіка, що стріляв, тривають.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, через стрілянину в Олевську до відповідальності притягнули 12 поліцейських.