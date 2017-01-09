Из-за сильного снегопада в стамбульском аэропорту отменили более 200 рейсов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Крупнейший национальный авиаперевозчик Turkish airlines отменил 227 внутренних и международных рейсов из международных стамбульских аэропортов имени Ататюрка и Сабиха Гекчена из-за непогоды, передает УНН со ссылкой на Hurriyet Daily News.
"Turkish Airlines заявил об отмене 227 запланированных внутренних и международных рейсов из-за плохих погодных условий 9 января", - говорится в сообщении.
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Кроме того, отмечается, что пролив Босфор закрыт для движения судов и паромов, которые обеспечивают сообщение между европейской и азиатской частями города.