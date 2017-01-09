Через сильний снігопад у Стамбульському аеропорту відмінено більше 200 рейсів

“Turkish Airlines заявив про відміну 227 запланованих внутрішніх та міжнародних рейсів через погані погодні умови 9 січня”, — йдеться у повідомленні.

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Окрім того, зазначається, що протока Босфор закрита для руху суден і поромів, які забезпечують сполучення між європейською і азіатською частинами міста.