Через сильний снігопад у Стамбульському аеропорту відмінено більше 200 рейсів

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Найбільший національний авіаперевізник Turkish airlines скасував 227 внутрішніх і міжнародних рейсів з міжнародних стамбульських аеропортів імені Ататюрка і Сабіха Гекчен через негоду, передає УНН з посиланням на Hurriyet Daily News.

“Turkish Airlines заявив про відміну 227 запланованих внутрішніх та міжнародних рейсів через погані погодні умови 9 січня”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В аеропорту Гомеля сталася аварія літака із Києва

Окрім того, зазначається, що протока Босфор закрита для руху суден і поромів, які забезпечують сполучення між європейською і азіатською частинами міста.

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