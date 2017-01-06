Из-за резкого снижения температуры в Закарпатской области увеличили количество пунктов обогрева
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 6 января. УНН. С сегодняшнего дня, 6 января, на территории Закарпатской области увеличено количество пунктов обогрева - с 30 до 42. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь УГосЧС в Закарпатской области Наталья Батыр.
"39 стационарных пунктов обогрева организовали местные органы власти и 3 мобильных - территориальные подразделения ГосЧС. Только за прошедшие сутки в области в такие пункты обратились за помощью 102 человека. Всего же за все время их функционирования, а именно с 15 декабря, в пунктах обогрева оказана помощь 1 998 гражданам", - рассказала Н.Батыр.
Сейчас все 42 пункта обогрева обеспечены продуктами питания и всем необходимым.
Как ранее сообщал УНН, в Ужгороде для предупреждения случаев переохлаждения, предоставления в период низких температур помощи населению развернут шесть дополнительных пунктов обогрева.