Через різке зниження температури на Закарпатті збільшили кількість пунктів обігріву
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 6 січня. УНН. Від сьогодні, 6 січня, на території Закарпатської області збільшено кількість пунктів обігріву – з 30 до 42. Про це УНН повідомила речниця УДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.
“39 стаціонарних пунктів обігріву організували місцеві органи влади та 3 мобільні — територіальні підрозділи ДСНС. Тільки за минулу добу в області до таких пунктів звернулися по допомогу 102 особи. Усього ж за увесь час їхнього функціонування, а саме з 15 грудня, у пунктах обігріву надано допомогу 1998 громадянам”, — розповіла Н.Батир.
Наразі усі 42 пункти обігріву забезпечені продуктами харчування та усім необхідним.
Як раніше повідомляв УНН, в Ужгороді для попередження випадків переохолодження, надання у період низьких температур допомоги населенню розгорнуть шість додаткових пунктів обігріву.