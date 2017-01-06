Через різке зниження температури на Закарпатті збільшили кількість пунктів обігріву

“39 стаціонарних пунктів обігріву організували місцеві органи влади та 3 мобільні — територіальні підрозділи ДСНС. Тільки за минулу добу в області до таких пунктів звернулися по допомогу 102 особи. Усього ж за увесь час їхнього функціонування, а саме з 15 грудня, у пунктах обігріву надано допомогу 1998 громадянам”, — розповіла Н.Батир.

Наразі усі 42 пункти обігріву забезпечені продуктами харчування та усім необхідним.

Як раніше повідомляв УНН, в Ужгороді для попередження випадків переохолодження, надання у період низьких температур допомоги населенню розгорнуть шість додаткових пунктів обігріву.