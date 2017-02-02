В результате пожара в многоэтажке Авдеевки госпитализировали четырех человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Из-за пожара в 9-этажном доме в Авдеевке спасатели эвакуировали 14 человек, четверо из которых были госпитализированы в больницу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС в Донецкой области.
Вчера, 1 февраля, в 18:33 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на 2 этаже 9-этажного жилого дома по адресу: квартал "Юбилейный", д. 4.
Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что пожар произошел в 1-комнатной квартире на 2 этаже. В ходе разведки и тушения пожара на полу возле двери была обнаружена хозяйка квартиры 1938 г.р., ее вынесли наружу и передали сотрудникам скорой помощи.
В дальнейшем личный состав ГосЧС провел эвакуацию 6 человек (из которых 2 детей вынесли на руках) через входную дверь подъезда и 8 человек - через люк выхода на крышу, который открыли спасатели и через соседний подъезд вывели наружу здания.
На улице людей обследовали работники скорой медицинской помощи. Четыре человека были госпитализированы в терапевтическое отделение больницы Авдеевки.
Пожар окончательно ликвидировали в 19:13.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.