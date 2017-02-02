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В результате пожара в многоэтажке Авдеевки госпитализировали четырех человек

В результате пожара в многоэтажке Авдеевки госпитализировали четырех человек

Киев • УНН

 • 8604 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Из-за пожара в 9-этажном доме в Авдеевке спасатели эвакуировали 14 человек, четверо из которых были госпитализированы в больницу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС в Донецкой области.

Вчера, 1 февраля, в 18:33 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на 2 этаже 9-этажного жилого дома по адресу: квартал "Юбилейный", д. 4.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что пожар произошел в 1-комнатной квартире на 2 этаже. В ходе разведки и тушения пожара на полу возле двери была обнаружена хозяйка квартиры 1938 г.р., ее вынесли наружу и передали сотрудникам скорой помощи.

В дальнейшем личный состав ГосЧС провел эвакуацию 6 человек (из которых 2 детей вынесли на руках) через входную дверь подъезда и 8 человек - через люк выхода на крышу, который открыли спасатели и через соседний подъезд вывели наружу здания.

На улице людей обследовали работники скорой медицинской помощи. Четыре человека были госпитализированы в терапевтическое отделение больницы Авдеевки.

Пожар окончательно ликвидировали в 19:13.

Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

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