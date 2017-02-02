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Через пожежу в багатоповерхівці Авдіївки госпіталізували чотирьох людей

Київ • УНН

 • 8605 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Через пожежу в 9-поверховому будинки в Авдіївці рятувальники евакуювали 14 осіб, четверо з яких госпіталізували у лікарню. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Донецькій області.

Вчора, 1 лютого, о 18:33 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на 2 поверсі 9-поверхового житлового будинку за адресою: квартал “Ювілейний”, буд. 4.

Прибувши на місце події, вогнеборці встановили, що пожежа сталася в 1-кімнатній квартирі на 2 поверсі. В ході розвідки та гасіння пожежі на підлозі біля дверей було виявлено господарку квартири 1938 р.н., яку винесено назовні та передано співробітникам швидкої допомоги.

В подальшому особовий склад ДСНС провів евакуацію 6 людей (з яких 2 дітей винесли на руках) через вхідні двері під’їзду та 8 людей — через люк виходу на дах, який відчинили рятувальники і через сусідній під’їзд вивели назовні будинку.

На вулиці людей обстежили працівники швидкої медичної допомоги. Четверо людей було госпіталізовано до терапевтичного відділення лікарні Авдіївки.

Пожежу остаточно ліквідували о 19:13.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

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