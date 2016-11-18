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15 марта, 19:03 • 108193 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147270 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125950 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119305 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106202 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102091 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95516 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126118 просмотра

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14 марта, 19:57 • 128268 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Из-за сообщения о заминировании харьковского метро началась эвакуация

Из-за сообщения о заминировании харьковского метро началась эвакуация

Киев • УНН

 • 8611 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Правоохранители проверят информацию о заминировании станции харьковского метро "Архитектора Бекетова", началась эвакуация людей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Харьковской области.

Сообщение о наличии взрывчатки на станции "Архитектора Бекетова" поступило в дежурную часть полиции сегодня около 17-00.

По вызову немедленно выехали сотрудники Киевского районного отдела полиции и взрывотехнической службы.

Станция закрыта для посещения пассажиров. Проводится эвакуация граждан.

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