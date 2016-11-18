Из-за сообщения о заминировании харьковского метро началась эвакуация
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Правоохранители проверят информацию о заминировании станции харьковского метро "Архитектора Бекетова", началась эвакуация людей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Харьковской области.
Сообщение о наличии взрывчатки на станции "Архитектора Бекетова" поступило в дежурную часть полиции сегодня около 17-00.
По вызову немедленно выехали сотрудники Киевского районного отдела полиции и взрывотехнической службы.
Станция закрыта для посещения пассажиров. Проводится эвакуация граждан.