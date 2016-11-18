Через повідомлення про замінування харківського метро розпочалася евакуація
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Правоохоронці перевірять інформацію про замінування станції харківського метро “Архітектора Бекетова”, розпочалася евакуація людей. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Харківської області.
Повідомлення про наявність вибухівки на станції “Архітектора Бекетова” надійшло до чергової частини поліції сьогодні близько 17-00.
За викликом негайно виїхали співробітники Київського районного відділу поліції та вибухотехнічної служби.
Станція закрита для відвідування пасажирів. Проводиться евакуація громадян.