Из-за непогоды ограничили движение транспорта на некоторых автодорогах Днепропетровской области

Вследствие аномальных погодных явлений принято решение о введении ограничений в виде закрытия движения для всех категорий транспорта на таких участках автомобильных дорог:

- Н-11 Днепропетровск-Николаев (через Кривой Рог), км 1640 + 000 - км 179 + 570

- Н-23 Кировоград - Кривой Рог - Запорожье, км 81 + 735 - км 104 + 000

- Н-23 Кировоград - Кривой Рог - Запорожье, км 161 + 000 - км 247 + 830

- Р-74 Пятихатки - Кривой Рог - Широкое км 203 + 525- км 219 + 395

- М-04 Знаменка - Луганск - Изварино км 72 + 088 - км 98 + 000

- Н-08 Борисполь - Днепропетровск - Запорожье км 296 + 735 - км 344 + 000

Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области призывает пользователей дорог воздержаться от поездок до окончания непогоды, для более эффективной работы снегоуборочной техники до полного снятия ограничений проезда по автодорогам области.