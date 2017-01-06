Через негоду обмежили транспортний рух на деяких автошляхах Дніпропетровщини

Внаслідок аномальних погодних явищ прийняте рішення про введення обмежень у вигляді закриття руху для всіх категорій транспорту на таких ділянках автомобільних доріг:

— Н-11 Дніпропетровськ-Миколаїв(через Кривий Ріг), км 1640+000 — км 179+570

— Н-23 Кіровоград — Кривий Ріг — Запоріжжя, км 81+735 — км 104+000

— Н-23 Кіровоград — Кривий Ріг — Запоріжжя, км 161+000 — км 247+830

— Р-74 П’ятихатки — Кривий Ріг — Широке км 203+525- км 219+395

— М-04 Знам’янка — Луганськ — Ізварине км 72+088 — км 98+000

— Н-08 Бориспіль — Дніпропетровськ — Запоріжжя км 296+735 — км 344+000

Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області закликає користувачів доріг утриматись від поїздок до закінчення негоди, для більш ефективної роботи снігоприбиральної техніки до повного зняття обмежень проїзду автошляхами області.