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Из-за непогоды ограничения на движение транспорта до сих пор действуют в шести областях - Нацполиция

Из-за непогоды ограничения на движение транспорта до сих пор действуют в шести областях - Нацполиция

Киев • УНН

 • 7640 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. По состоянию на 10:00 субботы из-за непогоды ограничения на движение транспорта действуют в шести областях - Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черкасской. Об этом сообщает Управление безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины, передает УНН.

"Из-за непогоды, царящей в Украине, на утро 7 января действуют ограничения движения транспорта в шести областях: Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черкасской", - говорится в сообщении.

В частности, в Одесской области ограничено движение грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования. На автодороге М-15 Одесса-Рени с 84 до 306 км (от поворота к с. Монаши до Рени) запрещено движение для всех видов транспорта. Также запрещено движение для всех видов транспорта на автодорогах Белгород-Днестровского, Саратского, Татарбунарского Килийского, Измаильского, Ренийского районов.

В Херсонской области по сообщениям, ограничено движение грузовых транспортных средств на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск от 177 до 207 км (от границы с Николаевской областью в г. Херсон).

В Черкасской области ограничено движение грузовых транспортных средств и пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования.

В Кировоградской области, по данным Нацполиции, "запрещено движение для всех видов транспорта на автомобильных дорогах общего пользования". В Николаевской области, как сообщается, ограничено движение грузовых транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования.

В Днепропетровской области, как отмечают в Нацполиции, действуют ограничения для всех видов транспорта на Н-11 Днепропетровск - Николаев от 166 до 170 км (от Кривого Рога до границы с Николаевской областью) Н-23 Кировоград - Кривой Рог - Запорожье от 77 до 104 км, от 161 до 247 км (от границы Кировоградской к границе с Запорожской областью) границу; Р-74 Пятихатки - Кривой Рог - Широкое (от Кривого Рога до широкой).

Напомним, по данным ГАК "Автомобильные дороги Украины", в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях частично сняли ограничения движения транспорта.

Так, по данным ГАК, с 9 утра временные ограничения движения для легкового транспорта были сняты на всех автомобильных дорогах общего пользования государственного и местного значения Николаевской области. Ограничение движения грузовых, крупногабаритных и большегрузных транспортных средств по дорогам общего пользования в области продолжено.

В Кировоградской области, как отмечает ГАК, движение транспорта было открыто во всех направлениях, кроме Н-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье. После 15:00 в случае ухудшения погодных условий движение транспорта вновь будет ограничено или закрыто.

Также указано, что с 10 утра в Днепропетровской области сняты ограничения движения на участках дорог: Н-23 Кировоград - Кривой Рог - Запорожье, км 161 + 000 - км 247 + 830; Р-74 Пятихатки - Кривой Рог - Широкое, км 203 + 525- км 219 + 395; М-04 Знаменка - Луганск - и сварные, км 72 + 088 - км 98 + 000; Н-08 Борисполь - Днепропетровск - Запорожье, км 296 + 735 - км 344 + 000.

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