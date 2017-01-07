Через негоду обмеження на рух транспорту досі діють у шести областях - Нацполіція

"Через негоду, що панує в Україні, на ранок 7-го січня діють обмеження руху транспорту в шести областях: Дніпропетровський, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Черкаській", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в Одеській області обмежено рух вантажних транспортних засобів та пасажирського транспорту на автомобільних дорогах загального користування. На автодорозі М-15 Одеса-Рені з 84 до 306 км (від повороту до с. Монаші до Рені) заборонено рух для всіх видів транспорту. Також заборонено рух для всіх видів транспорту на автодорогах Білгород-Дністровського, Саратського, Татарбунарського Кілійського, Ізмаїльського, Ренійського районів.

На Херсонщині, за повідомляенням, обмежено рух вантажних транспортних засобів на автодорозі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ від 177 до 207 км (від межі з Миколаївською областю до м. Херсон).

У Черкаській області обмежено рух вантажних транспортних засобів та пасажирського транспорту на автомобільних дорогах загального користування.

На Кіровоградщині, за даними Нацполіції, "заборонено рух для всіх видів транспорту на автомобільних дорогах загального користування". У Миколаївській області, як повідомляється, обмежено рух вантажних транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування.

На Дніпропетровщині, як зазначають у Нацполіції, діють обмеження для всіх видів транспорту на Н-11 Дніпропетровськ – Миколаїв від 166 до 170 км (від Кривого Рогу до межі з Миколаївською областю); Н-23 Кіровоград - Кривий Ріг - Запоріжжя від 77 до 104 км, від 161 до 247 км (від межі Кіровоградської до межі із Запорізькою областю) кордон; Р-74 Пятихатки - Кривий Ріг - Широке (від Кривого Рогу до Широкого).

Нагадаємо, за даними ДАК "Автомобільні дороги України", у Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях частково зняли обмеження руху транспорту.

Так, за даними ДАК, з 9 ранку тимчасові обмеження руху для легкового транспорту було знято на всіх автомобільних дорогах загального користування державного та місцевого значення Миколаївської області. Обмеження руху вантажних, великогабаритних та великовантажних транспортних засобів дорогами загального користування в області продовжено.

У Кіровоградській області, як зазначає ДАК, рух транспорту було відкрито у всіх напрямках, окрім Н-23 Кіровоград-Кривий Ріг-Запоріжжя. Після 15:00 у разі погіршення погодних умов рух транспорту знову буде обмежено, або закрито.

Також вказано, що з 10 ранку на Дніпропетровщині знято обмеження руху на ділянках доріг: Н-23 Кіровоград - Кривий Ріг - Запоріжжя, км 161+000 - км 247+830; Р-74 П'ятихатки - Кривий Ріг – Широке, км 203+525- км 219+395; М-04 Знамянка – Луганськ – Ізварне, км 72+088 – км 98+000; Н-08 Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя, км 296+735 – км 344+000.