Из-за непогоды на дорогах Украины за сутки погибли 6 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли 6 человек и травмированы 46 граждан. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.
При этом, по данным Нацполиции, критической по уровню аварийности остается ситуация во Львовской, Житомирской, Черниговской и Кировоградской областях. В то же время, высокий уровень аварийности остается в Черновицкой, Хмельницкой, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.
Напомним, в Одесской области запрещено движение транспорта по дорогах общего пользования.