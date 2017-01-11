Из-за непогоды на дорогах Украины за сутки погибли 6 человек

При этом, по данным Нацполиции, критической по уровню аварийности остается ситуация во Львовской, Житомирской, Черниговской и Кировоградской областях. В то же время, высокий уровень аварийности остается в Черновицкой, Хмельницкой, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, в Одесской области запрещено движение транспорта по дорогах общего пользования.