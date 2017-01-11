Через негоду на автошляхах України за добу загинуло 6 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. За минулу добу в результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинуло шість осіб та травмовано 46 громадян. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
При цьому, за даними Нацполіції, критичною за рівнем аварійності залишається ситуація у Львівській, Житомирській, Чернігівській та Кіровоградській областях. Водночас, високий рівень аварійності залишається у Чернівецькій, Хмельницькій, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях.
Нагадаємо, на Одещині заборонено рух транспорту на дорогах загального користування.