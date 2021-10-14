Чемпион России пополнил ряды ФК "Металлист-1925"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. ФК "Металлист 1925" заключил контракт с футболистом сборной Грузии. Игроком команды стал 29-летний защитник Соломон Кверквелия. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.
Детали
На профессиональном уровне Кверквелия играл за “Рубин” (Казань), “Нефтехимик” (Нижнекамск), “Локомотив” (Москва) и “Ротор” (Волгоград). В общем провел более 200 матчей в РПЛ и Кубке России, 23 матча в Лиге Европы и 10 в Лиге чемпионов.
Трижды обладатель Кубка России ( “Рубин” — 2011/2012 гг., “Локомотив” — 2016/2017 и 2018/2019 гг.). В составе “Локомотива” стал чемпионом России сезона 2017/2018 гг. И обладателем Суперкубка России 2019 года. Дважды признавался лучшим игроком Грузии (2014 и 2017).
С 2014-го года является игроком национальной сборной Грузии, в общем провел 42 матча, а до этого 16 матчей за молодежную и 6 матчей за юношескую сборную.
Дополнение
В “Металлисте 1925” новичок будет выступать под 6-м номером.