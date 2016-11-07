Доля ЕС в экспорте Украины за 8 месяцев составила 37,9%, России - 9,8%

Так, в экспорте товаров удельный вес Европейского Союза составлял 37,9%, а в импорте он достиг отметки 43,9% (его доля увеличилась на 3,1 процентных пункта относительно показателей аналогичного периода прошлого года). В то же время, доля России в экспорте товаров уменьшилась до 9,8% с 12,7% прошлогоднего показателя и в импорте - уменьшилась на 7,3 п.п. и составила 12,8%.

В ведомстве уточнили, что в экспорте товаров из Украины в страны Европейского Союза преобладает продукция АПК и пищевой промышленности - 29,9%, металлургического комплекса - 23,5%, машиностроения - 16,0%, минеральных продуктов - 10,2%, древесины и бумажной массы - 6,8%, продукции легкой промышленности - 6,2%, различных промышленных товаров - 3,7% и продукции химической промышленности - 3,6%. При этом, в структуре импорта товаров наибольшую долю составила продукция машиностроения - 31,9%, продукция химической промышленности - 27,2%, минеральные продукты - 12,8% и продукция АПК и пищевой промышленности - 10,5%.

Напомним, экспорт товаров Украины за 8 месяцев 2016 г. сократился на 9%.

Как сообщал УНН, МЭРТ спрогнозировал сокращение экспорта на уровне 8,7% в январе-сентябре.