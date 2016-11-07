Частка ЄС в експорті України за 8 місяців сягнула 37,9%, Росії — до 9,8%
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Протягом восьми місяців поточного року питома вага Європейського Союзу в експорті товарів України становила 37,9%, при цьому частка Росії зменшилася до 9,8%. Про це свідчать дані Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, передає УНН.
Так, в експорті товарів питома вага Європейського Союзу становила 37,9%, а в імпорті вона сягнула позначки 43,9% (його частка збільшилась на 3,1 відсоткових пунктів відносно показників аналогічного періоду минулого року). Водночас, частка Росії в експорті товарів зменшилась до 9,8% з 12,7% минулорічного показника та в імпорті — зменшилась на 7,3 в.п. і склала 12,8%.
У відомстві уточнили, що в експорті товарів з України до країн Європейського Союзу переважає продукція АПК та харчової промисловості — 29,9%, металургійного комплексу −23,5%, машинобудування — 16,0%, мінеральних продуктів −10,2%, деревини та паперової маси — 6,8%, продукції легкої промисловості −6,2% , різних промислових товарів −3,7% та продукції хімічної промисловості — 3,6%. При цьому, у структурі імпорту товарів найбільшу частку становила продукція машинобудування −31,9%, продукція хімічної промисловості — 27,2%, мінеральні продукти −12,8% і продукція АПК та харчової промисловості −10,5%.
Нагадаємо, експорт товарів України за 8 місяців 2016 року скоротився на 9%.
Як повідомляв УНН, МЕРТ спрогнозувало скорочення експорту на рівні 8,7% у січні-вересні.