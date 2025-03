Часть Индии впервые за 10 лет засыпало снегом

Тяжелый снегопад в части штатов Джамму и Кашмир повлиял на автомобильный транспорт и такие важные услуги, как энергоснабжение и врачебную помощь.

Девятилетняя девочка была убита, а трое членов семьи кочевников получили травмы, когда в субботу вечером на палатку в районе Раджури сошел оползень.

Имеются сообщения о повреждении яблочных плантаций, которые были погребены под толстым слоем снега.

В субботу более 300 пассажиров, включая десятки сотрудников сил безопасности, были спасены после того, как они были заблокированы сильным снегопадом вблизи тоннеля Джавахар на Национальном шоссе Джамму-Сринагар, сообщила полиция. Свежие оползни возникли на нескольких местах между секторами Рамбан и Банихал, что также не позволило пассажирам двигаться в Джамму.

Uttarkashi: Yamunotri & Gangotri valley receives first snowfall of the season. #Uttarakhand pic.twitter.com/Y7TkmDXYDD

— ANI (@ANI) 3 листопада 2018 р.

Как сообщал УНН, число жертв непогоды в Италии приблизилась до 30 человек.