Частину Індії вперше за 10 років засипало снігом

Тяжкий снігопад у частині штатів Джамму та Кашмір вплинув на автомобільний транспорт та такі важливі послуги, як енергопостачання та лікарняну допомогу.

Дев’ятирічна дівчинка була вбита, а троє членів сім’ї кочівників отримали травми, коли в суботу ввечері на намет в районі Раджурі зійшов обвал.

Є повідомлення про пошкодження яблучних плантацій, які були поховані під товстим шаром снігу.

У суботу більше 300 пасажирів, включаючи десятки співробітників сил безпеки, були врятовані після того, як вони були заблоковані сильним снігопадом поблизу тунелю Джавахар на Національному шосе Джамму-Срінагар, повідомила поліція. Свіжі зсуви виникли на кількох місцях між секторами Рамбан і Баніхал, що також не дозволило пасажирам рухатися в Джамму.

Uttarkashi: Yamunotri & Gangotri valley receives first snowfall of the season. #Uttarakhand pic.twitter.com/Y7TkmDXYDD

— ANI (@ANI) 3 листопада 2018 р.

Як повідомляв УНН, кількість жертв негоди в Італії наблизилася до 30 осіб.