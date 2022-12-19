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Пора праздновать: подборка украинских песен на Новый год и Рождество

Пора праздновать: подборка украинских песен на Новый год и Рождество

Киев • УНН

 • 821770 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Праздник Нового года уже совсем скоро, так что подготовка продолжается полным ходом. Столько дел нужно успеть: украсить елку, купить подарки друзьям и близким, успеть задонатить для ВСУ, посмотреть все новогодне-рождественские фильмы с чашкой какао в руках и, конечно, подобрать музыку для празднования. Чтобы упростить вам выполнение последнего пункта, УНН узнало у эксперта, какая подборка украинских песен для празднования будет актуальна сейчас.

Детали

В этом году все праздники особенные, ведь каждый день, оказываясь в опасности, каждый украинец как никогда раньше понимает, насколько важна самоидентификация нации. Поэтому для каждого приоритетом является распространение и популяризация только украинского. Именно поэтому мы узнали у эксперта, какие композиции больше всего подходят для празднования Нового года и Рождества.

«Ну конечно, что я посоветую, – колядки и щедровки. Я помню и себя ребенком, когда заводили именно коляды, пели на Сочельник. Также пели лирические песни. Они больше подходят для семейного круга празднования. Но, безусловно, колядки и щедровки актуальны сейчас как староукраинская музыка. Лирика появилась позже. Наши предки закладывали в колядки и щедровки магический смысл, а сегодня это для нас только дань традиции», - рассказала этнограф Ольга Порицкая.

Эксперт отмечает, что разница между колядками и щедровками незначительна. Колядки пели на Рождество, а щедровки – на Новый год и праздники Маланки и Василия. Кроме припева «Добрый вечер, щедрый вечер» и пожеланий благополучия в хозяйстве в щедровках, их отличает лишь то, что колядки богаче тематикой.

Можно выделить шесть основных групп колядок:

1. О сотворении мира (сейчас почти нет их в употреблении; пример: «Ой, як то ще було із нащада світа»).
2. Поздравительные (желания хозяйке счастья, изобилия, связанные с благополучием; пример: «Віншую вас з цим Новим роком»).
3. Любовные (пожелания благополучия супружеской паре; пример: «Ой, рясна, красна в лузі калина»).
4. С религиозными мотивами (о Святом Петре, Матери Божией; церковь их не поддерживала; пример: «Діва Марія»).
5. С церковными мотивами (появляются около 18 в., самые новые; сочинялись церковниками, монахами, иудеями, имели христианские (библейские) мотивы, имели поддержку церкви; пример: «Хай Ісус Мале Дитя»).
6. Колядки дружинного цикла (связаны с княжеским периодом; пример: «Ой, славен, явен красний Володимирко»).

Этнограф рассказывает, что на просторах интернета сейчас очень много рождественских колядок, поэтому выбрать то, что нравится – несложно. Но на музыкальных платформах пока небольшое количество перепетых, модернизированных колядок.

«Если и перепевать староукраинские песни, то это нужно делать на достойном уровне. Отчасти не вижу смысла в этом. Зачем возвращать прошлое, если сейчас много новых композиций. Да и неизвестно, удастся ли понравиться аудитории этим перепевом. Но искусство не имеет закономерностей, поэтому стоит пробовать и, возможно, оно выйдет», - добавляет эксперт.

Рекомендуется к Рождеству обновить свой плейлист следующими композициями:

1. «Щедрик» (всемирно известная композиция; интересно, что не все знают о ее украинском происхождении)
2. «В неділю рано»
3. «Дзень-дзелень» («Jingle Bells» на украинском)
4. «По всьому світу сталась новина»
5. «Ой, сивая тая зозуленька»
6. «Старий рік минає»
7. «Ой, котилася торба»
8. «Ой, на річці на Йордані»
9. «Ой, рясна-красна в лузі калина»
10. «Тиха ніч».

Кстати, с помощью этих песен вы можете подзаработать. Выбираете любую и поете своему родственнику и ждете, когда он вам заплатит. В случае неудачи говорите:

«Коляд-коляд-колядниця,
добра з маком паляниця,
а без маку не така,
дайте, дідьку, п’ятака,
а п’ятак не такий,
дайте, діду, золотий».

«Когда-то в селах была традиция: колядники, чтобы отблагодарить баб-пупорезок (повитух, которые помогали во время родов), на Рождество должны были приносить им гостинцы, преимущественно это была кутья», - рассказывает эксперт.

Современная украинская музыка имеет не менее интересную историю.

«Украинская песня зародилась примерно в 9-м веке (тогда, когда украинцы начинают выделяться из массы славянской языковой группы). Именно в это время начинала зарождаться и украинская рождественская песня», - подчеркивает Порицкая.

Для любителей современной музыки рекомендуются такие композиции.

С новогодней тематикой:

1. ТІК – З Новим роком.
2. Дзідзьо – Старий рік минає.
3. Левко Дурко – Миколай до мене прийде.
4. Ірина Федишин – Україна колядує.
5. Ірина Білик – З Новим роком, Україно!
6. Гурт Made in Ukraine – Новорічна ніч
7. Дмитро Хома – Бажання загадай.
8. Анастасія Кравченко – Новий рік.
9. Надія Гураль – Новий рік.
10. Альона Карат – Подаруй мені казку.

Украинские песни:

1. Дзідзьо – Василина.
2. Христина Соловій – Українська лють.
3. Скрябін – Старі фотографії.
4. SHUMEI – Вона була така.
5. Tember Blanche – Вечорниці.
6. The Unsleeping – Припустим.
7. Арсен Мірзоян – Поцілуй.
8. ТІК – Їде маршрутка.
9. Круtь – Колискова.
10. Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOOR

Со временем песни изменились, стало другим отношение к ним. Фольклористы считают, что сейчас уменьшилось количество колядок, которые знают люди. Поэтому нужно стараться не забывать многовековые традиции, а наоборот популяризировать их. Сейчас украинская музыка развивается невероятными темпами.

Удачного Нового года с нашей подборкой песен!

Украинские Национальные Новости

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