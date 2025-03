Час святкувати: добірка українських пісень на Новий рік та Різдво

Деталі

Цього року всі свята особливі, адже чи не щодня, опиняючись в небезпеці, кожен українець як ніколи раніше розуміє, наскільки важлива самоідентифікація нації. Тому для кожного пріоритетом є розповсюдження та популяризація лише українського. Саме тому ми дізнались у експертки, які композиції найбільше підходять для святкування Нового року та Різдва.

«Ну звичайно, що я пораджу, - колядки та щедрівки. Я пам’ятаю і себе дитиною, коли заводили саме коляди, співали на Святвечір. Також співали ліричні пісні. Вони більше підходять для сімейного кола святкування. Але, безумовно, колядки та щедрівки актуальні зараз як саме староукраїнська музика. Лірика з’явилась пізніше. Наші пращури закладали в колядки та щедрівки магічний сенс, а сьогодні це для нас лише данина традиції», - розповіла етнографиня Ольга Поріцька.

Експертка зазначає, що різниця між колядками та щедрівками незначна. Колядки співали на Різдво, а щедрівки - на Новий рік та свята Маланки і Василя. Крім приспіву «Добрий вечір, щедрий вечір» та побажань доброту в господарстві у щедрівках, їх відрізняє лише те, що колядки багатші тематикою.

Можна виділити шість основних груп колядок:

1. Про створення світу (зараз майже немає їх у вжитку; приклад: «Ой, як то ще було із нащада світа»).

2. Віншувальні (бажання господині щастя, достатку, пов’язані з добробутом; приклад: «Віншую вас з цим Новим роком»).

3. Любовні (побажання доброї подружньої пари; приклад: «Ой, рясна, красна в лузі калина»).

4. З релігійними мотивами (про Святого Петра, Матінку Божу; церква їх не підтримувала; приклад: «Діва Марія»).

5. З церковними мотивами (з’являються близько 18 ст., найновіші; складались церковниками, монахами, іудеями, мали християнські (біблійні) мотиви, мали підтримку церкви; приклад: «Хай Ісус Мале Дитя»).

6. Колядки дружинного циклу (пов’язані з князівським періодом; приклад: «Ой, славен, явен красний Володимирко»).

Етнографиня розповідає, що на просторах інтернету зараз дуже багато різдвяних колядок, тож обрати те, що до вподоби – нескладно. Та на музичних платформах поки невелика кількість переспіваних, модернізованих колядок.

«Якщо і переспівувати староукраїнські пісні, то це потрібно робити на гідному рівні. Частково не вбачаю сенсу в цьому. Навіщо повертати минуле, якщо зараз є багато нових композицій. Та і невідомо, чи вдасться сподобатись аудиторії цим переспівом. Але мистецтво не має закономірностей, тому варто пробувати і, можливо, воно вийде», - додає експертка.

Рекомендується до Різдва оновити свій плейлист такими композиціями:

1. «Щедрик» (всесвітньо відома композиція; цікаво, що не всі знають про її українське походження).

2. «В неділю рано».

3. «Дзень-дзелень» («Jingle Bells» українською).

4. «По всьому світу сталась новина».

5. «Ой, сивая тая зозуленька»

6. «Старий рік минає»

7. «Ой, котилася торба»

8. «Ой, на річці на Йордані»

9. «Ой, рясна-красна в лузі калина».

10. «Тиха ніч».

До речі, за допомогою цих пісень ви можете підзаробити. Обираєте будь-яку та співаєте своєму родичу і чекаєте, коли він натомість вам заплатить. У випадку невдачі промовляєте:

«Коляд-коляд-колядниця,

добра з маком паляниця,

а без маку не така,

дайте, дідьку, п’ятака,

а п’ятак не такий,

дайте, діду, золотий».

«Колись в селах була традиція: колядники, аби віддячити бабам-пупорізкам (повитухам, які допомагали під час пологів), на Різдво повинні були приносити їм гостинці, переважно це була кутя», - розповідає експертка.

Сучасна українська музика має не менш цікаву історію.

«Українська пісня зародилась приблизно 9-го століття (тоді, коли українці починають виділятись із маси слов’янської мовної групи). Саме в цей час починала зароджуватись і українська різдвяна пісня», - підкреслює Поріцька.

Для любителів сучасної музики рекомендуються такі українські композиції.

З новорічною тематикою:

1. ТІК – З Новим роком.

2. Дзідзьо – Старий рік минає.

3. Левко Дурко – Миколай до мене прийде.

4. Ірина Федишин – Україна колядує.

5. Ірина Білик – З Новим роком, Україно!

6. Гурт Made in Ukraine – Новорічна ніч

7. Дмитро Хома – Бажання загадай.

8. Анастасія Кравченко – Новий рік.

9. Надія Гураль – Новий рік.

10. Альона Карат – Подаруй мені казку.

Українські пісні:

1. Дзідзьо – Василина.

2. Христина Соловій – Українська лють.

3. Скрябін – Старі фотографії.

4. SHUMEI – Вона була така.

5. Tember Blanche – Вечорниці.

6. The Unsleeping – Припустим.

7. Арсен Мірзоян – Поцілуй.

8. ТІК – Їде маршрутка.

9. Круtь – Колискова.

10. Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOOR

З плином часу пісні змінились, стало іншим ставлення до них. Фольклористи вважають, що зараз зменшилася кількість колядок, які знають люди. Тому необхідно намагатись не забувати багатовікові традиції, а навпаки популяризувати їх. Саме зараз українська музика розвивається неймовірними темпами.

Вдалого Нового року з нашою добіркою пісень!