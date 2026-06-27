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Буркина-Фасо разорвала дипломатические отношения с Францией – AP

Киев • УНН

 • 1286 просмотра

Военные власти Буркина-Фасо объявили о немедленном разрыве дипотношений с Францией, обвинив её в неоколониальных амбициях. Франция сожалеет об этом решении и рассматривает зеркальные меры.

Буркина-Фасо разорвала дипломатические отношения с Францией – AP
Фото: АР

Военная власть Буркина-Фасо объявила о немедленном разрыве дипломатических отношений с Францией, которая долгое время была ключевым партнером страны в сфере безопасности и ее бывшей метрополией. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

В заявлении военной хунты говорится, что решение вступило в силу немедленно. Францию обвинили в "откровенных неоколониальных амбициях" и "активной поддержке подрывных сетей и террористов", однако никаких доказательств в подтверждение этих обвинений не предоставили.

В ответ представитель Министерства иностранных дел Франции Паскаль Конфавр заявил, что Париж сожалеет о таком решении властей Буркина-Фасо.

Мы сожалеем об этом враждебном и необоснованном решении, которое свидетельствует о тревожном курсе, избранном властями Буркина-Фасо

– отметил он.

По его словам, Франция в настоящее время рассматривает возможные зеркальные меры в ответ, а также внимательно следит за безопасностью своих дипломатов и граждан, находящихся в Буркина-Фасо.

Министр коммуникаций Буркина-Фасо Пингдвенде Гилберт Уэдраого заявил, что условия для поддержания дипломатических отношений больше не существуют.

Условия, необходимые для развития отношений, основанных на взаимном уважении, доверии и невмешательстве во внутренние дела и уважении национального суверенитета, больше не выполняются

– подчеркнул он.

Associated Press отмечает, что пока неизвестно, какими будут практические последствия этого решения, в частности для работы посольства Франции в Буркина-Фасо.

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Андрей Тимощенков

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