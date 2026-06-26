Захваченный Францией танкер "теневого флота" рф передан под контроль прокуратуры Марселя
Киев • УНН
Танкер Deliver доставлен в залив Фос после захвата французскими военными. Судно будет находиться в распоряжении прокурора Марселя в рамках расследования.
Танкер «теневого флота» России Deliver, который был захвачен французскими военными во вторник, в пятницу был доставлен в воды близ порта Марселя. Об этом сообщила морская префектура Средиземноморья, пишет УНН.
Детали
Нефтяной танкер в сопровождении ВМС Франции прибыл в залив Фос в пятницу, 26 июня.
Как отметили в префектуре, судно будет поставлено на якорь и останется в распоряжении прокурора Марселя в рамках расследования по факту нарушения требований к флагу.
Для надлежащего проведения расследования вокруг танкера были установлены зоны запрета плавания (500 м) и полета (1,5 морских мили). В ведомстве призвали соблюдать эти запретные зоны и не препятствовать работе государственных служб. За соблюдением правил будут следить подразделения морской жандармерии и ВМС.
Напомним
Во вторник французский флот поднялся на борт нефтяного танкера Deliver, который проходил транзитом у побережья Сицилии, нарушая морское право.
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