Захваченный Францией танкер "теневого флота" рф передан под контроль прокуратуры Марселя

Танкер «теневого флота» России Deliver, который был захвачен французскими военными во вторник, в пятницу был доставлен в воды близ порта Марселя. Об этом сообщила морская префектура Средиземноморья, пишет УНН.

Детали

Нефтяной танкер в сопровождении ВМС Франции прибыл в залив Фос в пятницу, 26 июня.

Как отметили в префектуре, судно будет поставлено на якорь и останется в распоряжении прокурора Марселя в рамках расследования по факту нарушения требований к флагу.

Для надлежащего проведения расследования вокруг танкера были установлены зоны запрета плавания (500 м) и полета (1,5 морских мили). В ведомстве призвали соблюдать эти запретные зоны и не препятствовать работе государственных служб. За соблюдением правил будут следить подразделения морской жандармерии и ВМС.

Напомним

Во вторник французский флот поднялся на борт нефтяного танкера Deliver, который проходил транзитом у побережья Сицилии, нарушая морское право.

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