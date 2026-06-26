Захваченный Францией танкер "теневого флота" рф передан под контроль прокуратуры Марселя

$44.920.0550.920.04
ukenru
16:41 • 6758 просмотра
Боксер Александр Усик решил освободить все свои чемпионские поясаVideo
26 июня, 12:17 • 19112 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: из российского плена вернули ещё 160 военных, в том числе защитников МариуполяPhoto
Эксклюзив
26 июня, 11:34 • 29912 просмотра
Будут ли отключать свет в июле и августе - эксперты оценили риски и дали прогнозыPhoto
26 июня, 09:44 • 30158 просмотра
В Украину идет сильная жара до 38° из-за горячего воздуха из Африки, предупредили синоптики
26 июня, 08:59 • 33757 просмотра
Украина ожидает утверждения МВФ транша в $690 млн до середины июля
26 июня, 08:48 • 29487 просмотра
Politico: Еврокомиссия готовит план с "преимуществами" для стран-кандидатов, но без обещаний быстрого членства
26 июня, 08:03 • 21924 просмотра
Еврокомиссия предлагает дать временную защиту украинцам еще на год, но с нюансом для военнообязанных
25 июня, 21:11 • 35182 просмотра
Свириденко подвела итоги URC2026 – Украина заключила 160 соглашений на сумму более 10 млрд евроVideo
Эксклюзив
25 июня, 15:56 • 70333 просмотра
Освобождение Крыма уже не фантастика, а реальность - эксперт назвал август-сентябрь самым критическим для россиян
Эксклюзив
25 июня, 15:00 • 62191 просмотра
Врач объяснила причины пользы движения и физической активности для беременных
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
0.9м/с
54%
752мм
Популярные новости
лавров хочет "ясности" после заявления Рубио об отсутствии соглашения на Аляске26 июня, 11:56 • 11028 просмотра
Факты насилия в полку "Скеля" были и раньше - ГБР сообщило о нескольких производствахVideo26 июня, 11:59 • 9938 просмотра
Число погибших при землетрясениях в Венесуэле возросло до 589, раненых почти 300026 июня, 13:49 • 4320 просмотра
Узбекская кухня: многовековые традиции, гостеприимство и блюда, ставшие символом страныPhoto15:30 • 13549 просмотра
В Кремле отреагировали на угрозы экс-военного рф устроить мятеж против путина16:07 • 10467 просмотра
публикации
Узбекская кухня: многовековые традиции, гостеприимство и блюда, ставшие символом страныPhoto15:30 • 13618 просмотра
Культурные события Киева - куда пойти на выходные 27-28 июняPhoto26 июня, 06:52 • 49841 просмотра
Танки больше не главные на поле боя: как Украина изменила представление о современной войнеPhoto25 июня, 14:40 • 106048 просмотра
Вода, сок, кофе: что пить в жару, а от чего лучше отказатьсяPhoto25 июня, 13:25 • 63740 просмотра
Недели благоустройства исторических памятников стартовали в Киеве - фоторепортаж с места событийPhoto25 июня, 12:20 • 71187 просмотра
Актуальные люди
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Актуальные места
Украина
Брянская область
Курская область
Индия
Крым
Реклама
УНН Lite
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 20383 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 62466 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 79993 просмотра
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 114681 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 115697 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Захваченный Францией танкер "теневого флота" рф передан под контроль прокуратуры Марселя

Киев • УНН

 • 1346 просмотра

Танкер Deliver доставлен в залив Фос после захвата французскими военными. Судно будет находиться в распоряжении прокурора Марселя в рамках расследования.

Захваченный Францией танкер "теневого флота" рф передан под контроль прокуратуры Марселя

Танкер «теневого флота» России Deliver, который был захвачен французскими военными во вторник, в пятницу был доставлен в воды близ порта Марселя. Об этом сообщила морская префектура Средиземноморья, пишет УНН.

Детали

Нефтяной танкер в сопровождении ВМС Франции прибыл в залив Фос в пятницу, 26 июня.

Как отметили в префектуре, судно будет поставлено на якорь и останется в распоряжении прокурора Марселя в рамках расследования по факту нарушения требований к флагу.

Для надлежащего проведения расследования вокруг танкера были установлены зоны запрета плавания (500 м) и полета (1,5 морских мили). В ведомстве призвали соблюдать эти запретные зоны и не препятствовать работе государственных служб. За соблюдением правил будут следить подразделения морской жандармерии и ВМС.

Напомним

Во вторник французский флот поднялся на борт нефтяного танкера Deliver, который проходил транзитом у побережья Сицилии, нарушая морское право.

Британия перехватила российский танкер «теневого флота» в проливе Ла-Манш14.06.26, 09:43 • 6482 просмотра

Ольга Розгон

Новости Мира