Строительство четвертого моста в Ровенской области почти завершилось

Как рассказал командир инженерного подразделения майор Алексей Демьянчук, инженерное сооружение, способное выдержать до 60 тонн, построено всего за три дня.

"Это очень высокий временной показатель, более того - этот мост был построен в два раза быстрее предыдущих. Может показаться, что работы выполнены в спешке - это не так. Все сделано, как положено по технологии. Это своеобразный итог мероприятий боевой подготовки подразделения за этот год, а еще подарок местным жителям ", - подчеркнул офицер.

За последний год военные инженеры Ровенской области построили 4 моста через реки.