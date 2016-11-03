Строительство четвертого моста в Ровенской области почти завершилось
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 3 ноября. УНН. Завершающий этап строительства сорокаметрового деревянного моста через реку продолжается в селе Добрятин Млынивского района. Об этом УНН сообщил офицер пресс-службы Министерства обороны Украины в Ровенской области подполковник Виктор Шубец.
Как рассказал командир инженерного подразделения майор Алексей Демьянчук, инженерное сооружение, способное выдержать до 60 тонн, построено всего за три дня.
"Это очень высокий временной показатель, более того - этот мост был построен в два раза быстрее предыдущих. Может показаться, что работы выполнены в спешке - это не так. Все сделано, как положено по технологии. Это своеобразный итог мероприятий боевой подготовки подразделения за этот год, а еще подарок местным жителям ", - подчеркнул офицер.
За последний год военные инженеры Ровенской области построили 4 моста через реки.