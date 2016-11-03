Будівництво четвертого моста на Рівненщині майже завершилося
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Завершальний етап будівництва сорокаметрового дерев’яного моста через річку триває в селі Добрятин Млинівського району. Про це УНН повідомив офіцер прес-служби Міністерства оборони України в Рівненській області підполковник Віктор Шубец.
Як розповів командир інженерного підрозділу майор Олексій Дем’янчук, інженерну споруду, що здатна витримати до 60 тонн, збудовано всього за три дні.
“Це дуже високий часовий показник, більше того — цей міст було збудовано у два рази швидше від попередніх. Може видатися, що роботи виконані поспіхом — це не так. Все зроблено, як годиться за технологією. Це своєрідний підсумок заходів бойової підготовки підрозділу за цей рік, а ще подарунок місцевим мешканцям”, — наголосив офіцер.
За останній рік військові інженери Рівненщини збудували 4 мости через річки.