Британские истребители перехватили бомбардировщики РФ

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"Мы можем подтвердить, что после объявления боевой тревоги самолеты Typhoon были поднять в воздух с баз в Лоссимуте и Конингсби для сопровождения двух бомбардировщиков Blackjack (название Ту-160 по классификации НАТО - ред.), когда они находились в зоне интересов Великобритании. Российские самолеты ни в один из моментов не залетали в территориальное воздушное пространство Великобритании", - отметил представитель ВВС Великобритании.

По данным издания, российские бомбардировщики Ту-160 залетели в зону интереса Великобритании с северо-востока около 10:00, пролетев между Шетландскими и Фарерскими островами, а затем пролетели у западного побережья Ирландии и над Бискайским заливом.

Напомним, Анкара заявила о трех погибших турецких солдатах из-за авиаудара РФ.