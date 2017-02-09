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Британские истребители перехватили бомбардировщики РФ

Киев • УНН

 • 13657 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Великобритания в четверг подняла в воздух истребители Typhoon для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-160, которые несколько часов кружили у границ британского авиапространства. Это подтвердили в британских ВВС, передает УНН со ссылкой на Independent.

Британские истребители перехватили бомбардировщики РФ

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"Мы можем подтвердить, что после объявления боевой тревоги самолеты Typhoon были поднять в воздух с баз в Лоссимуте и Конингсби для сопровождения двух бомбардировщиков Blackjack (название Ту-160 по классификации НАТО - ред.), когда они находились в зоне интересов Великобритании. Российские самолеты ни в один из моментов не залетали в территориальное воздушное пространство Великобритании", - отметил представитель ВВС Великобритании.

По данным издания, российские бомбардировщики Ту-160 залетели в зону интереса Великобритании с северо-востока около 10:00, пролетев между Шетландскими и Фарерскими островами, а затем пролетели у западного побережья Ирландии и над Бискайским заливом.

Напомним, Анкара заявила о трех погибших турецких солдатах из-за авиаудара РФ.

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