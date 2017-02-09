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Британські винищувачі перехопили бомбардувальники РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Велика Британія у четвер підняла в повітря винищувачі Typhoon для супроводу російських бомбардувальників Ту-160, які декілька годин кружляли біля меж британського авіапростору. Це підтвердили у британських ВПС, передає УНН з посиланням на Independent.

Британські винищувачі перехопили бомбардувальники РФ

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"Ми можемо підтвердити, що після оголошення бойової тривоги літаки Typhoon були підняти у повітря з баз у Лоссімуті та Конінгсбі для супроводу двох бомбардувальників Blackjack (назва Ту-160 за класифікацією НАТО - ред.), коли вони перебували в зоні інтересів Великої Британії. Російські літаки в жоден з моментів не залітали у територіальний повітряний простір Великої Британії", - зазначив представник ВПС Британії.

За даними видання, російські бомбардувальники Ту-160 залетіли в зону інтересу Великої Британії з північного сходу близько 10 години, пролетівши між Шетландськими і Фарерськими островами, а потім пролетіли біля західного узбережжя Ірландії і над Біскайською затокою.

Нагадаємо, Анкара заявила про трьох загиблих турецьких солдатів через авіаудар РФ.

 

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