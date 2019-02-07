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Британские криминалисты подтвердили, что со дна Ла-Манша подняли тело футболиста Салы

Киев  •  УНН

 • 12049 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Британские криминалисты подтвердили, что с затонувшего 21 января в Ла-Манше легкомоторного самолета достали тело аргентинского футболиста Эмилиано Салы. Об этом в Twitter сообщил полицейское управление графства Дорсет по итогам опознания тела, передает УНН.

“Тело, которое было доставлено сегодня (7 февраля) в порт Потрленда, было официально идентифицировано коронером Дорсета как тело профессионального футболиста Эмилиано Салы”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, под обломками самолета, в котором летел футболист Сала, нашли тело.

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Напомним, 3 февраля на дне пролива Ла-Манш обнаружены обломки легкомоторного самолета , перевозившего футболиста “Кардиффа” Эмилиано Салу.

Самолет, в котором летел Эмилиано Сала и Дэвид Ибботсон, исчез с радаров 22 января. За несколько дней до этого Сала перешел в “Кардифф” с “Нанта”. Сумма трансфера составила рекордные для британского клуба 15 млн фунтов.

24 января власти Великобритании прекратила поиски самолета Салы, но операцию продлили на частные пожертвования. Стоит напомнить, что 30 января на северо-западном побережье Франции нашли кресла с пропавшего самолета.

#Update The body brought to Portland Port today has been formally identified by HM Coroner for Dorset as that of professional footballer Emiliano Sala.

The families of Mr Sala and pilot David Ibbotson have been updated. Our thoughts remain with them all

https://t.co/YpVTvaEt7P

— Dorset Police (@dorsetpolice) 7 февраля 2019

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