Британские криминалисты подтвердили, что со дна Ла-Манша подняли тело футболиста Салы

“Тело, которое было доставлено сегодня (7 февраля) в порт Потрленда, было официально идентифицировано коронером Дорсета как тело профессионального футболиста Эмилиано Салы”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, под обломками самолета, в котором летел футболист Сала, нашли тело.

Напомним, 3 февраля на дне пролива Ла-Манш обнаружены обломки легкомоторного самолета , перевозившего футболиста “Кардиффа” Эмилиано Салу.

Самолет, в котором летел Эмилиано Сала и Дэвид Ибботсон, исчез с радаров 22 января. За несколько дней до этого Сала перешел в “Кардифф” с “Нанта”. Сумма трансфера составила рекордные для британского клуба 15 млн фунтов.

24 января власти Великобритании прекратила поиски самолета Салы, но операцию продлили на частные пожертвования. Стоит напомнить, что 30 января на северо-западном побережье Франции нашли кресла с пропавшего самолета.

