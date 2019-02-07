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Британські криміналісти підтвердили, що з дна Ла-Маншу підняли тіло футболіста Сали

Британські криміналісти підтвердили, що з дна Ла-Маншу підняли тіло футболіста Сали

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Британські криміналісти підтвердили, що із затонулого 21 січня в Ла-Манші легкомоторного літака дістали тіло аргентинського футболіста Еміліано Сали. Про це в Twitter повідомило поліцейське управління графства Дорсет за підсумками впізнання тіла, передає УНН.

“Тіло, яке було доставлено сьогодні (7 лютого) в порт Потрленда, було офіційно ідентифіковано коронером Дорсета як тіло професійного футболіста Еміліано Сали”, — сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНН, під уламками літака, у якому летів футболіст Сала, знайшли тіло.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мессі попросив поліцію продовжити пошуки зниклого футболіста

Нагадаємо, 3 лютого на дні протоки Ла-Манш виявлені уламки легкомоторного літака, що перевозив футболіста “Кардіффа” Еміліано Салу.

Літак, в якому летів Еміліано Сала і Девід Ібботсон, зник з радарів 22 січня. За кілька днів до цього Сала перейшов в “Кардіфф” з “Нанта”. Сума трансферу склала рекордні для британського клубу 15 мільйонів фунтів.

24 січня влада Великої Британії припинила пошуки літака Сали, але операцію продовжили на приватні пожертвування. Варто нагадати, що 30 січня на північно-західному узбережжі Франції знайшли крісла з зниклого літака.

#Update The body brought to Portland Port today has been formally identified by HM Coroner for Dorset as that of professional footballer Emiliano Sala.

The families of Mr Sala and pilot David Ibbotson have been updated. Our thoughts remain with them all

https://t.co/YpVTvaEt7P

— Dorset Police (@dorsetpolice) 7 лютого 2019 р.

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