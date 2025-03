Британські криміналісти підтвердили, що з дна Ла-Маншу підняли тіло футболіста Сали

“Тіло, яке було доставлено сьогодні (7 лютого) в порт Потрленда, було офіційно ідентифіковано коронером Дорсета як тіло професійного футболіста Еміліано Сали”, — сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНН, під уламками літака, у якому летів футболіст Сала, знайшли тіло.

Нагадаємо, 3 лютого на дні протоки Ла-Манш виявлені уламки легкомоторного літака, що перевозив футболіста “Кардіффа” Еміліано Салу.

Літак, в якому летів Еміліано Сала і Девід Ібботсон, зник з радарів 22 січня. За кілька днів до цього Сала перейшов в “Кардіфф” з “Нанта”. Сума трансферу склала рекордні для британського клубу 15 мільйонів фунтів.

24 січня влада Великої Британії припинила пошуки літака Сали, але операцію продовжили на приватні пожертвування. Варто нагадати, що 30 січня на північно-західному узбережжі Франції знайшли крісла з зниклого літака.

— Dorset Police (@dorsetpolice) 7 лютого 2019 р.