Британия извиняется за "неуклюжее" обращение с ослаблением санкций против рф — СМИ

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Британия извинилась за разрешение на импорт топлива из нефти рф и отменит его. Решение объясняли дефицитом, но оно вызвало критику из-за поддержки агрессора.

Правительство Великобритании извинилось за свое решение ослабить санкции против россии, которое имело целью предотвратить дефицит дизельного топлива и авиационного топлива, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Министр торговли Британии Крис Брайант заявил парламенту, что этот шаг, последовавший за аналогичным шагом администрации Трампа, был осуществлен "неуклюже", и что лицензия будет приостановлена как можно скорее. Правительство поздно во вторник опубликовало объявление на своем веб-сайте вместо того, чтобы объяснить причины принятия этого решения. После того, как Bloomberg сообщил об этом, премьер-министр Кир Стармер был вынужден ответить на шквал критики по поводу этого шага.

"Мы неуклюже справились с этим, и это полностью моя вина, и я приношу извинения: мы создали неверное впечатление о том, что мы пытаемся сделать", – сказал Брайант, указывая на лидерство, которое Великобритания до сих пор демонстрировала в вопросе санкций против России.

Издание отмечает, что ослабление санкций вызвало негативную реакцию как в Великобритании, так и в Украине из-за решения, которое, как считается, отдает приоритет желанию правительства уменьшить бремя стоимости жизни для британцев, а не необходимости оказывать давление на экономику россии военного времени. Это также знаменует разрыв между Великобританией и Европейским Союзом, которые часто координируют свои санкции, поскольку ЕС на данный момент не планирует подобных мер.

Чиновники Великобритании сообщили Bloomberg, что этот шаг ослабляет аргументы правительства в пользу его союзников по "Большой семерке" относительно сохранения и усиления санкций против россии. Ранее правительство критиковало шаги США по отмене определенных санкций, влияющих на россию.

"Теперь он решает покупать грязную российскую нефть, эти деньги будут использованы для финансирования убийств украинских солдат. Разве ему не стыдно?" – спросила лидер консерваторов Кеми Баденох у Стармера в парламенте в среду. Премьер-министр настаивал, что правительство оказывает большее давление, а не меньшее, на россию в рамках своего недавнего пакета санкций.

Добавим

СМИ добавляет, что цены на топливо резко выросли с начала войны между США и Израилем с Ираном в конце февраля, что нарушило производство нефтеперерабатывающих заводов в регионе. Ослабление ограничений на авиационное топливо, изготовленное из российской сырой нефти, преимущественно в Индии и Турции, является одним из возможных путей снижения цен в Великобритании.

Лицензия смягчает влияние санкций, вступивших в силу в начале этого года, чтобы ограничить способность россии получать прибыль от своей нефтегазовой промышленности.

Украина ведет активные переговоры с Британией из-за ослабления санкций в отношении российской нефти - ОП20.05.26, 15:52 • 1714 просмотров

Напомним

Ранее Великобритания разрешила импорт топлива из российской нефти через третьи страны. Решение объясняют дефицитом на рынке и ростом мировых цен.

Антонина Туманова

