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Британия и ЕС ведут переговоры об ускорении с вооружением для Украины до прекращения огня - Bloomberg

Киев • УНН

 • 12832 просмотра

Великобритания и Евросоюз обсуждают ускорение поставок оружия Украине. Это делается в преддверии возможного прекращения огня, чтобы усилить позиции Украины.

Британия и ЕС ведут переговоры об ускорении с вооружением для Украины до прекращения огня - Bloomberg

Великобритания и Европейский Союз ведут переговоры об ускорении поставок оружия в Украину в преддверии возможного полного прекращения огня, сообщил министр иностранных дел Британии Дэвид Ламми Bloomberg незадолго до того, как владимир путин согласился на ограниченное перемирие, пишет УНН.

Детали

Дэвид Ламми сказал, что он обсуждал возможность отправить Украине больше военной поддержки до того, как будет реализовано какое-либо широкое прекращение боевых действий, на встрече в Лондоне с главным дипломатом ЕС Каей Каллас во вторник. По его словам, этот вопрос также был поднят на встрече министров иностранных дел G7 в Канаде на прошлой неделе.

Конечно, мы намерены поставить Украину в самую сильную позицию из возможных в военном и экономическом плане. Мы хотим, чтобы царил мир, но мы получаем мир через силу, а это означает поставить Украину в самую сильную из возможных позицию, чтобы отразить любые перспективы возобновления войны

- сказал Ламми в интервью Bloomberg перед завершением разговора путина с президентом США Дональдом Трампом.

путин и Трамп во вторник достигли соглашения об ограничении российских атак на украинские энергетические активы в течение 30 дней, но путин отказался согласиться на более широкое прекращение огня, к которому стремились США. Они согласились немедленно начать переговоры о прекращении огня на море - в Черном море, а также о "полном прекращении огня и постоянном мире", говорится в заявлении Белого дома после завершения разговора.

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В отчете кремля о разговоре с Трампом говорится, что путин выдвинул несколько условий для длительного прекращения огня, включая приостановку поставок оружия и поддержки разведки Украине. В кремле заявили, что Украина также должна прекратить мобилизацию и что "ключевым условием предотвращения эскалации конфликта и работы над его решением политико-дипломатическим путем должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления Киеву разведывательной информации".

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Незадолго до отчетов о разговоре Ламми призвал россию согласиться на "безусловное прекращение огня" и предупредил, что путину нельзя позволить использовать перемирие для перевооружения армии до достижения длительного мирного урегулирования. Соединенное Королевство и другие европейские союзники Украины обеспокоены тем, что россия отклонит мирное соглашение и использует период прекращения огня для перевооружения и дальнейших атак на Украину, указывает издание.

"Мы хотим прекращения всех боевых действий, а не периода, когда путин сможет перевооружиться и пойти снова, - сказал Ламми. - Никаких "если", никаких "но", никаких условий: путин мог бы просто объявить безусловное прекращение огня на основе того, что было договорено между США, с нашей помощью, и украинцами на прошлой неделе, и мы могли бы начать надлежащий процесс мира в Украине".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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