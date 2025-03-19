Британія та ЄС ведуть переговори щодо прискорення з озброєнням для України до припинення вогню - Bloomberg

Велика Британія та Європейський Союз ведуть переговори про прискорення поставок зброї в Україну напередодні можливого повного припинення вогню, повідомив міністр закордонних справ Британії Девід Ламмі Bloomberg незадовго до того, як володимир путін погодився на обмежене перемир’я, пише УНН.

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Девід Ламмі сказав, що він обговорював можливість надіслати Україні більше військової підтримки до того, як буде реалізовано будь-яке широке припинення бойових дій, на зустрічі в Лондоні з головним дипломатом ЄС Каєю Каллас у вівторок. За його словами, це питання також було порушено на зустрічі міністрів закордонних справ Великої семи в Канаді минулого тижня.

Звичайно, ми маємо намір поставити Україну в найсильнішу позицію з можливих у військовому та економічному плані. Ми хочемо, щоб панував мир, але ми отримуємо мир через силу, а це означає поставити Україну в найсильнішу з можливих позицію, щоб відбити будь-які перспективи відновлення війни - сказав Ламмі в інтерв’ю Bloomberg перед завершенням розмови путіна з президентом США Дональдом Трампом.

путін і Трамп у вівторок досягли угоди про обмеження російських атак на українські енергетичні активи протягом 30 днів, але путін відмовився погодитися на ширше припинення вогню, якого прагнули США. Вони погодилися негайно розпочати переговори про припинення вогню на морі - в Чорному морі, а також про "повне припинення вогню та постійний мир", ідеться в заяві Білого дому після завершення розмови.

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У звіті кремля про розмову з Трампом говориться, що путін висунув кілька умов для тривалого припинення вогню, включаючи призупинення постачання зброї та підтримки розвідки Україні. У кремлі заявили, що Україна також має припинити мобілізацію і що "ключовою умовою запобігання ескалації конфлікту та роботи над його вирішенням політико-дипломатичним шляхом має стати повне припинення іноземної військової допомоги та надання Києву розвідувальної інформації".

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Незадовго до звітів про розмову Ламмі закликав росію погодитися на "безумовне припинення вогню" і попередив, що путіну не можна дозволити використовувати перемир’я для переозброєння армії до досягнення тривалого мирного врегулювання. Сполучене Королівство та інші європейські союзники України стурбовані тим, що росія відхилить мирну угоду та використає період припинення вогню для переозброєння та подальших атаку на Україну, вказує видання.

"Ми хочемо припинення всіх бойових дій, а не періоду, коли путін зможе переозброїтися і піти знову, - сказав Ламмі. - Жодних "якщо", жодних "але", жодних умов: путін міг би просто оголосити безумовне припинення вогню на основі того, що було домовлено між США, з нашою допомогою, та українцями минулого тижня, і ми могли б почати належний процес миру в Україні".