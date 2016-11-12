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Боевики утром не блокировали работу коридора через КПВВ "Гнутово" - ГПСУ

Боевики утром не блокировали работу коридора через КПВВ "Гнутово" - ГПСУ

Киев • УНН

 • 7888 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В субботу утром в обоих направлениях началось оформление в КПВВ "Гнутово" на линии разграничения в зоне АТО, пока незаконные вооруженные формирования не блокируют работу этого дорожного коридора, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПАУ.

Как отмечается, вчера боевики напротив КПВВ "Гнутово" вторые сутки не пропускали лиц и транспортные средства через линию разграничения на своем блокпосту в населенном пункте Октябрь. За сутки они не пропустили ни одного автомобиля ни на въезд, ни на выезд, добавили в ГПСУ.

"Сегодня утром пограничники Донецкого отряда зафиксировали определенное движение с неподконтрольной территории, в КПВВ на въезд прибыли около 10 транспортных средств. Сейчас оформление в "Гнутово" происходит в обоих направлениях, пока незаконные вооруженные формирования не блокируют работу данного дорожного коридора", - говорится в сообщении.

При этом, по данным ГПСУ, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения, пассажиро-транспортный поток остается достаточно интенсивным и вчера характеризовался незначительным увеличением по сравнению с предыдущими сутками.

В общем КПВВ пересекло 21,1 тысячи человек и 3,1 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 5760 человек и 650 транспортных средств;

"Марьинка" - 5870 человек и 1215 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5140 человек и 1140 транспортных средств;

"Гнутово" - 0 человек и 0 транспортных средств;

"Станица Луганская» - 4285 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд, находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/190; "Марьинка" - 300/250; "Новотроицкое" - 0/100; "Гнутово" - 0/0.

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