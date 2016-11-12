Бойовики зранку не блокували роботу коридору через КПВВ "Гнутове" - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. У суботу зранку в обох напрямках розпочалося оформлення в КПВВ “Гнутове” на ліній розмежування в зоні АТО, доки незаконні збройні формування не блокують роботу цього дорожнього коридору, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
Як зазначається, вчора бойовики навпроти КПВВ “Гнутове” другу добу поспіль не пропускали осіб і транспортні засоби через лінію розмежування на своєму блокпосту в населеному пункті Октябр. За добу вони не пропустили жодного автомобіля ні на в’їзд, ні на виїзд, додали у ДПСУ.
"Сьогодні вранці прикордонники Донецького загону зафіксували певний рух з непідконтрольної території, в КПВВ на в’їзд прибули близько 10 транспортних засобів. Наразі, оформлення в “Гнутовому” відбувається в обох напрямках, доки незаконні збройні формування не блокують роботу даного дорожнього коридору", - йдеться у повідомленні.
При цьому, за даними ДПСУ, у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування, пасажиро-транспортний потік залишається досить інтенсивним і вчора характеризувався незначним збільшенням у порівнянні з попередньою добою.
Загалом КПВВ перетнуло 21,1 тисяча осіб та 3,1 тисячі транспортних засобів:
“Майорське” - 5760 осіб та 650 транспортних засобів;
“Мар’їнка” - 5870 осіб та 1215 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” - 5140 осіб та 1140 транспортних засобів;
“Гнутове” - 0 осіб та 0 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 4285 осіб.
Сьогодні вранці у КПВВ, на в’їзд та виїзд, перебувала така кількість транспортних засобів: “Майорське” - 50/190; “Мар’їнка” - 300/250; “Новотроїцьке” - 0/100; “Гнутове” - 0/0.