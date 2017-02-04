Боевики применили танки для обстрелов в Широкино - А.Мотузяник
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Боевики на мариупольском направлении эпизодически использовали танки на крайнем юге - в Широкино. Об этом сказал сегодня на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
По его словам, на юге мариупольского направлении - вдоль линии Павлополь-Широкино - обстрелы продолжались непрестанно в течение всех суток, противник продолжил применять крупнокалиберные артиллерию и минометы, а также "эпизодически использовал танки на крайнем юге - в Широкино".
Представитель Минобороны уточнил, что утром и поздно вечером противник применил реактивную артиллерию. "В обоих случаях под обстрелы с "Градов" попали наши позиции в Талаковке", - сказал он.
"Досталось соседнему с Талаковкой поселку Сартана, которое тоже дважды попадал под обстрелы с запрещенных минскими договоренностями установок РСЗО. В результатов второго вечернего удара врага, половина поселка была обесточена. Шестнадцать домов мирных жителей были повреждены. К счастью, жертв нет", - рассказал он.
Кроме того, как сообщил А.Мотузяник, в Марьинке зафиксирован один вражеский минометный обстрел позиций сил АТО - после полуночи, в Красногоровке вооруженные провокации и обстрелы наших позиций происходили неоднократно в течение суток.
Представитель Минобороны подытожил, что всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 65 вражеских обстрелов, почти половина которых - из тяжелого вооружения.