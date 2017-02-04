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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Бойовики застосували танки для обстрілів у Широкиному - О.Мотузяник

Київ • УНН

 • 7658 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Бойовики на маріупольському напрямку епізодично використовували танки на крайньому півдні — у Широкиному. Про це сказав сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

Бойовики застосували танки для обстрілів у Широкиному - О.Мотузяник

За його словами, на півдні маріупольського напрямку — вздовж лінії Павлопіль-Широкине — обстріли тривали безперестану впродовж усієї доби, противник продовжив застосовувати крупнокаліберну артилерію та міномети, а також "епізодично використовував танки на крайньому півдні — у Широкиному".

Речник Міноборони уточнив, що вранці та пізно ввечері противник застосував реактивну артилерію. “У обох випадках під обстріли з "Градів“ потрапили наші позиції у Талаківці”, — сказав він.

“Дісталося сусідньому з Талаківкою селищу Сартана, яке теж двічі потрапляло під обстріли з заборонених мінськими домовленостями установок РСЗВ. У результатів другого вечірнього удару ворога, половина селища була знеструмлена. Шістнадцять будинків мирних жителів було пошкоджено. На щастя, жертв немає”, — розповів він.

Крім того, як повідомив О.Мотузяник, у Мар’їнці зафіксовано один ворожий мінометний обстріл позицій сил АТО — після опівночі, у Красногорівці збройні провокації та обстріли наших позицій відбувалися неодноразово впродовж доби.

Речник Міноборони підсумував, що всього за минулу добу на маріупольському напрямку сталося 65 ворожих обстрілів, майже половина яких — з важкого озброєння.

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