Боевики за сутки 42 раза обстреляли силы АТО, ранены два бойца - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 42 раза вели огонь по позициям украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.
В сообщении отмечается, что двое военнослужащих в районе Новотошковское получили ранения.
"Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. На Мариупольском - из артиллерии и минометов различных калибров они неоднократно вели огонь по Водяное, Широкино и Павлополь. С гранатометов и стрелкового оружия - по Талаковке, Марьинке, Гнутово, Водяное, Широкино, Павлополь. По Широкино и Талаковке огонь вели снайперы ", - указали в пресс-центре АТО.
"На Луганском направлении - по Крымскому, Станицы Луганской, Новоалександровке, Новотошковском и Новозвановке - из гранатометов", - добавили в штабе.
Отмечается, что на Донецком - из минометов и крупнокалиберных пулеметов - по нашим позициям в районе Луганского и Авдеевки.
Как сообщал УНН, на передовой готовы к ухудшению погодных условий.