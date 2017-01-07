Бойовики за добу 42 рази обстріляли сили АТО, поранено двох бійців – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Минулої доби російсько-окупаційні війська 42 рази вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
У повідомленні зазначають, що двоє військовослужбовців в районі Новотошківського зазнали поранень.
“Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. На Маріупольському — з артилерії та мінометів різних калібрів вони неодноразово вели вогонь по Водяному, Широкиному та Павлополю. З гранатометів та стрілецької зброї — по Талаківці, Мар’їнці, Гнутовому, Водяному, Широкиному, Павлополю. По Широкиному та Талаківці вогонь вели снайпери,” — вказали у прес-центрі АТО.
“На Луганському напрямку — по Кримському, Станиці Луганській, Новоолександрівці, Новотошківському та Новозванівці — з гранатометів,” — додали в штабі.
Зазначається, що на Донецькому — з мінометів та великокаліберних кулеметів — по наших позиціях в районі Луганського та Авдіївки.
Як повідомляв УНН, на передовій готові до погіршення погодних умов.