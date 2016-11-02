Боевики с начала суток 25 раз обстреляли позиции сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. С полуночи и до 18 часов в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали 25 случаев открытия огня по позициям Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-центре АТО.
По информации пресс-центра, на мариупольском направлении произошло 16 обстрелов.
"В районе Красногоровки огонь вел вражеский снайпер. Во время провокаций вблизи Павлополя противник использовал гранатометы, в Тарамчуке - минометы калибра 120 мм, а в Широкино и Талаковке обстрелы произошли из пулеметов, гранатометов и минометов обоих калибров", - говорится в сообщении.
В пресс-центре также добавили, что на донецком направлении оккупанты 5 раз нарушали режим тишины. В сторону сил АТО в районе Новгородского противник открыл огонь из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия. В Авдеевке к указанному оружию добавили минометы калибра 82 мм, а по защитникам Троицкого кроме минометов стреляли из вооружения БМП.
"На луганском направлении зафиксировали 4 вооруженные провокации. Подразделения украинских военных возле Новозвановки и Новоалександровки подверглись обстрелам из стрелкового оружия, в Трехизбенке - из гранатометов, а в Крымском боевики вновь применили минометы", - сообщили в пресс-центре.