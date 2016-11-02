Боевики с начала суток 25 раз обстреляли позиции сил АТО

По информации пресс-центра, на мариупольском направлении произошло 16 обстрелов.

"В районе Красногоровки огонь вел вражеский снайпер. Во время провокаций вблизи Павлополя противник использовал гранатометы, в Тарамчуке - минометы калибра 120 мм, а в Широкино и Талаковке обстрелы произошли из пулеметов, гранатометов и минометов обоих калибров", - говорится в сообщении.

В пресс-центре также добавили, что на донецком направлении оккупанты 5 раз нарушали режим тишины. В сторону сил АТО в районе Новгородского противник открыл огонь из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия. В Авдеевке к указанному оружию добавили минометы калибра 82 мм, а по защитникам Троицкого кроме минометов стреляли из вооружения БМП.

"На луганском направлении зафиксировали 4 вооруженные провокации. Подразделения украинских военных возле Новозвановки и Новоалександровки подверглись обстрелам из стрелкового оружия, в Трехизбенке - из гранатометов, а в Крымском боевики вновь применили минометы", - сообщили в пресс-центре.