Бойовики з початку доби 25 разів обстріляли позиції сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. З опівночі і до 18 години в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 25 випадків відкриття вогню по позиціях Збройних Сил України. Про це УНН повідомили у прес-центрі АТО.
За інформацією прес-центру, на Маріупольському напрямку відбулось 16 обстрілів.
"В районі Красногорівки вогонь вів ворожий снайпер. Під час провокацій поблизу Павлопіля противник використовував гранатомети, в Тарамчуку – міномети калібру 120мм, а в Широкиному і Талаківці обстріли відбулись з кулеметів, гранатометів та мінометів обох калібрів", - йдеться у повідомленні.
У прес-центрі також додали, на Донецькому напрямку окупанти 5 разів порушували режим тиші. В бік сил АТО в районі Новгородського противник відкрив вогонь з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї. В Авдіївці до вказаної зброї додали міномети калібру 82мм, а по захисниках Троїцького окрім мінометів стріляли з озброєння БМП.
"На Луганському напрямку зафіксовано 4 збройні провокації. Підрозділи українських воїнів поблизу Новозванівки та Новоолександрівки піддано обстрілам зі стрілецької зброї, в Трьохізбенці – з гранатометів, а в Кримському бойовики знову застосували міномети", - повідомили у прес-центрі.