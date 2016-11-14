Боевики с начала суток 12 раз обстреляли силы АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. С полуночи и до 18 часов 14 ноября незаконные вооруженные формирования 12 раз обстреляли позиции украинских военных, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"С полуночи и до 18 часов враг несколько уменьшил интенсивность обстрелов наших позиций. Правда продолжил использовать запрещенные минскими договоренностями вооружения. С минометов калибра 120 и 82 миллиметров обстреляно Красногоровку, Широкино, Крымское, Луганское, Новоалександровку и Трехизбенку. Новоалександровку, Крымское, Авдеевку, балку Кошарную и Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Всего за указанный период произошло 12 обстрелов ", - сообщили в штабе.
Как сообщал УНН, за прошедшую неделю в зоне АТО погибли 15 боевиков .