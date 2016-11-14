Бойовики з початку доби 12 разів обстріляли сили АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. З опівночі і до 18 години 14 листопада незаконні збройні формування 12 разів обстріляли позиції українських військових, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“З опівночі і до 18 години ворог дещо зменшив інтенсивність обстрілів наших позицій. Щоправда продовжив використовувати заборонене Мінськими домовленостями озброєння. З мінометів калібру 120 та 82 міліметрів обстріляно Красногорівку, Широкине, Кримське, Луганське, Новоолександрівку та Трьохізбенку. Новоолександрівку, Кримське, Авдіївку, балку Кошарну та Широкине — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Загалом за вказаний період відбулося 12 обстрілів”, — повідомили у штабі.
Як повідомляв УНН, за минулий тиждень в зоні АТО загинуло 15 бойовиків.