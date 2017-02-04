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Боевики ночью обстреляли Сартану из "Градов"

Киев • УНН

 • 9163 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В 23:27 3 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в 23:11, с.Сартана Мариуполя, обстреляли из крупнокалиберного оружия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Боевики ночью обстреляли Сартану из "Градов"

"Личный состав полиции Мариуполя мной был поднят по тревоге. Создано 11 следственно-оперативных групп. По результатам работы СОГ установлено, что в указанное время произошел артобстрел с.Сартана из "БМ-21 Град", разорвались примерно 40 снарядов", - отметил он.

Во время подворового обхода утром 4 февраля установлены повреждения нескольких жилых домов: ул.Пушкина 31, 33, 35, 37; ул.Северная 4а, 4в; ул.Крайняя 1, 2, 2в, 4в; тупик Северный 1, 3, 4; ул.Генерала Куркчи 108, 110; ул. Шмидта 19б. Также произошло попадание в электрическую подстанцию, в результате чего обесточены улицы: Северная, Крайняя, Генерала Куркчи, Шмидта, Пушкина, Папанина, Воинов Освободителей, Городняя.

Без света остается с.Талакивка. Пострадавших нет. Работники полиции патрулируют населенные пункты. Следователи полиции продолжают документировать преступления российских боевиков. На месте работают подразделения ГосЧС, необходимые коммунальные службы, депутаты местных советов Сартаны и Мариуполя.

Напомним, за сутки 3 февраля боевики обстреливали Сартану дважды.

Украинские Национальные Новости

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