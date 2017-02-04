Бойовики вночі обстріляли Сартану з "Градів"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. О 23:27 3 лютого до поліції надійшло повідомлення про те, що о 23:11, с.Сартана м.Маріуполя, обстріляли з великокаліберної зброї. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник ГУ НП в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.
"Особовий склад поліції Маріуполя мною був піднятий за сигналом тривоги. Створено 11 Слідчо-оперативних груп. За результатами роботи СОГ встановлено, що у вказаний час відбувся артобстріл с.Сартана з “БМ-21 Град”, розірвалося приблизно 40 снарядів", - зазначив він.
Під час подворового обходу вранці 4 лютого встановлено пошкодження кількох житлових будинків: вул.Пушкіна 31, 33, 35, 37; вул.Північна 4а, 4в; вул.Крайня 1, 2, 2в, 4в; тупік Північний 1, 3, 4; вул.Генерала Куркчі 108, 110; вул. Шмідта 19б. Також трапилося попадання в електричну підстанцію, в результаті чого знеструмлені вулиці: Північна, Крайня, Генерала Куркчі, Шмідта, Пушкіна, Папаніна, Воїнів Визволителів, Городня.
Без світла залишається с.Талаківка. Постраждалих немає. Працівники поліції патрулюють населені пункти. Слідчі поліції продовжують документувати злочини російських бойовиків. На місті працюють підрозділи ДСНС, необхідні комунальни служби, депутати місцевих рад Сартани та Маріуполя.
Нагадаємо, за добу 3 лютого бойовики обстрілювали Сартану двічі.