Боевики выпустили более 80 минометных мин по Красногоровке и Водяному
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. За прошедшие сутки поддерживаемые Россией боевики обстреляли из минометов Красногоровку и Водяное, выпустив более 80 мин разного калибра. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"На мариупольском направлении минометные обстрелы со стороны противника состоялись только в двух местах - это Красногоровка и Водяное. По нашим позициям выпущено более 80 минометных мин различного калибра", - сказал А.Лысенко.
Он отметил, что в целом противник нарушает режим тишины по всей линии фронта. При этом на всех основных рубежах украинские военные открывали огонь в ответ.
Всего за сутки на мариупольском направлении состоялся 21 вражеский обстрел, в том числе 7 - из тяжелого вооружения.
Как сообщал УНН, за сутки, с 11 на 12 ноября, в зоне АТО в результате боевых действий погибли два украинских бойца, еще двое были ранены.