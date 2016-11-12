Бойовики випустили понад 80 мінометних мін по Красногорівці та Водяному
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. За минулу добу підтримувані Росією бойовики обстріляли з мінометів Красногорівку та Водяне, випустивши понад 80 мін різного калібру. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"На маріупольському напрямку мінометні обстріли з боку противника відбулися лише в двох місцях – це Красногорівка та Водяне. По наших позиціях випущено понад 80 мінометних мін різного калібру", - сказав А.Лисенко.
Він зазначив, що загалом противник порушує режим тиші по всій лінії фронту. При цьому на всіх основних рубежах українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Всього за добу на маріупольському напрямку відбувся 21 ворожий обстріл, зокрема 7 – з важкого озброєння.
Як повідомляв УНН, за добу, з 11 на 12 листопада, в зоні АТО внаслідок бойових дій загинули два українських бійці, ще двох було поранено.