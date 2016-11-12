Боевики усилили разведку во всех направлениях - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. За прошедшие сутки в зоне АТО зафиксировано 7 беспилотников боевиков во всех направлениях, что говорит об усилении разведки врагом. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Вчера противник организовал 7 полетов БПЛА во всех направлениях, то есть мы констатируем усиление разведывательной деятельности врага", - сказал он.
Как сообщал УНН, представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что "отдельные роты радиоэлектронной борьбы" боевиков в течение 31 октября и 1 ноября получили партию беспилотников типа "Орлан-10".