Бойовики посилили розвідку на всіх напрямках - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Минулої доби в зоні АТО зафіксовано 7 безпілотників бойовиків на всіх напрямках, що говорить про посилення розвідки ворогом. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"Вчора противник організував 7 польотів БПЛА на всіх напрямках, тобто ми констатуємо посилення розвідувальної діяльності ворога", - сказав він.
Як повідомляв УНН, речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що "окремі роти радіоелектронної боротьби" бойовиків протягом 31 жовтня та 1 листопада отримали партію безпілотників типу "Орлан-10".