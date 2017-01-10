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Боевики во время отступления в Мосуле взорвали два правительственных здания

Боевики во время отступления в Мосуле взорвали два правительственных здания

Киев • УНН

 • 6730 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Боевики радикальной группировки "Исламское государство" (ИГ) во вторник, 10 января, взорвали в окруженном оппонентами иракском Мосуле два правительственных здания в одном из районов города, прежде чем покинуть его, передает УНН со ссылкой на DeutscheWelle.

Отмечается, что силы иракской армии усиливают наступление на занятый экстремистами город на севере страны, в то же время гражданские массово покидают его. По данным гуманитарных работников Организации Объединенных Наций, ежедневно с Мосула бегут около тысячи человек.

Представители иракской армии во вторник также сообщили, что силы Ирака продвигаются по кварталами восточного Мосула. Впрочем, добавляют они, на юго-востоке города бои осложнены тем, что представители ИГ используют гражданских в качестве "живого щита".

Офицеры также рассказывают, что боевики скрываются в мечетях, школах и госпиталях.

Как сообщал УНН, иракские силы безопасности заявляют, что продвинулись на весь восточный берег реки Тигрис и, таким образом, вплотную приблизились к позициям боевиков радикальной группировки "Исламское государство".

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